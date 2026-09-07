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Taha 20:113 وكذالك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا ١١٣

Страница 319 · Джуз 16

وَكَذَٰلِكَ
أَنزَلۡنَٰهُ
قُرۡءَانًا
عَرَبِيّٗا
وَصَرَّفۡنَا
فِيهِ
مِنَ
ٱلۡوَعِيدِ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَّقُونَ
أَوۡ
يُحۡدِثُ
لَهُمۡ
ذِكۡرٗا
١١٣
Таким образом Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке и подробно разъяснили в нем Свои угрозы, чтобы они устрашились или чтобы это стало для них назиданием.
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Russian Tafseer Al Saddi

Это Писание ниспослано на благородном арабском языке, который понятен и ясен каждому арабу. Люди понимают слова этого Откровения, осознают его смысл и вникают в ниспосланные угрозы и предупреждения. Иногда об этих угрозах напоминают имена Аллаха, свидетельствующие о Его справедливости и неизбежности…
Это Писание ниспослано на благородном арабском языке, который понятен и ясен каждому арабу. Люди понимают слова этого Откровения, осознают его смысл и…
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