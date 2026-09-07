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Taha 20:114 فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤

Страница 320 · Джуз 16

فَتَعَٰلَى
ٱللَّهُ
ٱلۡمَلِكُ
ٱلۡحَقُّۗ
وَلَا
تَعۡجَلۡ
بِٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
قَبۡلِ
أَن
يُقۡضَىٰٓ
إِلَيۡكَ
وَحۡيُهُۥۖ
وَقُل
رَّبِّ
زِدۡنِي
عِلۡمٗا
١١٤
Превыше всего Аллах, Истинный Царь! Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения тебе не будет завершено, и говори: «Господи! Приумножь мои знания».
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Russian Tafseer Al Saddi

Преславен, превелик и пречист Аллах, Который лишен любых пороков и недостатков. Божественная власть является Его неотъемлемым качеством, и поэтому все творения являются Его рабами и покорны законам Его предопределения и шариата. Его существование, власть и совершенство являются сущей правдой. Однако…
Преславен, превелик и пречист Аллах, Который лишен любых пороков и недостатков. Божественная власть является Его неотъемлемым качеством, и поэтому все…
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