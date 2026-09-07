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Тафсир: Taha 20:112
Taha
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَن
ﳆ
يَعۡمَلۡ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳉ
وَهُوَ
ﳊ
مُؤۡمِنٞ
ﳋ
فَلَا
ﳌ
يَخَافُ
ﳍ
ظُلۡمٗا
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هَضۡمٗا
ﳐ
١١٢
ﳑ
А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления.
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Al-Sa'di
В тот день люди будут поделены на две группы. В одну группу войдут несправедливые грешники, которые исповедовали неверие. Их участью будут разочарование, лишения, мучительное адское наказание и гнев Справедливого Судии. А вторую группу составят верующие, которые уверовали во все, во что предписал уверовать Аллах, и выполняли обязательные и желательные предписания религии. Они не будут опасаться несправедливости и притеснения, потому что никто не припишет им злодеяний, которых они не совершали, и не умалит совершенных ими благодеяний. Напротив, им будут прощены грехи и пороки, а их вознаграждение будет приумножено. Всевышний сказал: «Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу, а если поступок окажется хорошим, то Он приумножит его и одарит от Себя великой наградой» (4:40).