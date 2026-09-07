An-Naba 78:7 والجبال اوتادا ٧
Страница 582 · Джуз 30
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
а горы - колышками?
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Russian Tafseer Al Saddi
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Разве не одарили Мы вас великой милостью и не сделали землю ложем? Мы выстлали ее для вас и подчинили служению вашим интересам, и благодаря этому на ней находятся ваши нивы, жилища, дороги. Разве не сделали Мы горы опорами, которые удерживают землю и не позволяют ей колебаться вместе с вами?
Разве не одарили Мы вас великой милостью и не сделали землю ложем? Мы выстлали ее для вас и подчинили служению вашим интересам, и благодаря этому на н…