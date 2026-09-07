Войти
Войти
Выберите язык

An-Naba 78:3 الذي هم فيه مختلفون ٣

Страница 582 · Джуз 30

ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
مُخۡتَلِفُونَ
٣
относительно которой они расходятся во мнениях.
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Предметом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся во мнениях. И хотя усомниться в правдивости этой вести невозможно, они вступают в продолжительную полемику и высказывают по этому поводу разные точки з…
О чем расспрашивают друг друга те, кто считает ложью знамения Аллаха? Предметом их бесед является великая весть, относительно которой они расходятся в…
Больше тафсиров
Notes placeholders