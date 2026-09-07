An-Naba 78:5 ثم كلا سيعلمون ٥
Страница 582 · Джуз 30
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
Еще раз нет, они узнают!
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
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Они узнают истину, когда падет на них Божья кара, в которую они не веровали, и когда их загонят в Адский Пламень. Им скажут: «Это - тот самый Огонь, который вы считали ложью» (52:14). Далее Всевышний сообщил о Своей милости к людям и привел убедительные доказательства правдивости Его посланников.
Они узнают истину, когда падет на них Божья кара, в которую они не веровали, и когда их загонят в Адский Пламень. Им скажут: «Это - тот самый Огонь, к…