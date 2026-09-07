An-Naba 78:2 عن النبا العظيم ٢
Страница 582 · Джуз 30
عَنِ
ٱلنَّبَإِ
ٱلۡعَظِيمِ
٢
О великой вести,
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отдаете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не говоря уже о том, что не подтверждается аргументами. Неужели вы поверите словам лживых многобожников, распространяющих явную клевету? За ясным светом нет…
Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отдаете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не гов…