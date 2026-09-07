An-Naba 78:4 كلا سيعلمون ٤
Страница 582 · Джуз 30
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٤
Но нет, они узнают!
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Russian Tafseer Al Saddi
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