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An-Naba 78:1 عم يتساءلون ١

Страница 582 · Джуз 30

عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
О чем они расспрашивают друг друга?
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Russian Tafseer Al Saddi

Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отдаете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не говоря уже о том, что не подтверждается аргументами. Неужели вы поверите словам лживых многобожников, распространяющих явную клевету? За ясным светом нет…
Неужели вы отвергнете истину и поверите в ложь? Ведь ложь, которой вы отдаете предпочтение, даже не заставляет вас сомневаться в ее порочности, не гов…
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