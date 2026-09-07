An-Naba 78:11 وجعلنا النهار معاشا ١١
Страница 582 · Джуз 30
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
и сделали день жалованием,
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Russian Tafseer Al Saddi
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Во время сна вы отдыхаете от работы, которая может причинить вред вашему организму, если вы лишитесь отдыха. По установлению Аллаха, ночь и сон окутывают людей, дабы они приостановили свою деятельность, избежали вреда и обрели покой.
Во время сна вы отдыхаете от работы, которая может причинить вред вашему организму, если вы лишитесь отдыха. По установлению Аллаха, ночь и сон окутыв…