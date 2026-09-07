An-Naba 78:9 وجعلنا نومكم سباتا ٩
Страница 582 · Джуз 30
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
и сделали ваш сон отдыхом,
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Russian Tafseer Al Saddi
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Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любовь и милость. Вы получаете удовольствие от брачного общения, и у вас рождаются дети.
Мы сотворили вас мужчинами и женщинами, но сделали вас одним человеческим родом, чтобы одни из вас находили покой в других, и создали между вами любов…