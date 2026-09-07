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Тафсир: An-Naba 78:7
An-Naba
7
78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
ﱙ
أَوۡتَادٗا
ﱚ
٧
ﱛ
а горы - колышками?
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Al-Sa'di
Разве не одарили Мы вас великой милостью и не сделали землю ложем? Мы выстлали ее для вас и подчинили служению вашим интересам, и благодаря этому на ней находятся ваши нивы, жилища, дороги. Разве не сделали Мы горы опорами, которые удерживают землю и не позволяют ей колебаться вместе с вами?