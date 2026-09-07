Yúsuf 12:74 قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
Página 244 · Juz 13
قَالُواْ
فَمَا
جَزَٰٓؤُهُۥٓ
إِن
كُنتُمۡ
كَٰذِبِينَ
٧٤
Dijeron [los guardias]: “¿Cuál debería ser el castigo de quien esté mintiendo?”
Lee Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Más Tafsires
تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الاٌّرْضِ وَمَا كُنَّا سَـرِقِينَ
(By Allah! Indeed you know that we came not to make mischief in the land, and we are no thieves!) `Ever since you knew us, you, due to our good conduct, became certain that,
مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الاٌّرْضِ…
تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الاٌّرْضِ وَمَا كُنَّا سَـرِقِينَ
(By Allah! Indeed you know that we came not to make mischief…