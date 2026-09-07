Yúsuf 12:70 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن موذن ايتها العير انكم لسارقون ٧٠
Página 244 · Juz 13
فَلَمَّا
جَهَّزَهُم
بِجَهَازِهِمۡ
جَعَلَ
ٱلسِّقَايَةَ
فِي
رَحۡلِ
أَخِيهِ
ثُمَّ
أَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ
أَيَّتُهَا
ٱلۡعِيرُ
إِنَّكُمۡ
لَسَٰرِقُونَ
٧٠
Y tras haberles dado sus provisiones, escondió una copa [del rey] en el saco de su hermano [Benjamín]. Y [cuando iban saliendo de la ciudad] un pregonero gritó: “¡Gente de la caravana, son unos ladrones!”
Lee Tafsir
Ibn Kathir (Abridged)
Más Tafsires
Yusuf had His Golden Bowl placed in Binyamin's Bag; a Plot to keep Him in Egypt
After Yusuf supplied them with their provisions, he ordered some of his servants to place his silver bowl (in Binyamin's bag), according to the majority of scholars. Some scholars said that the king's bowl was made from g…
Yusuf had His Golden Bowl placed in Binyamin's Bag; a Plot to keep Him in Egypt
After Yusuf supplied them with their provisions, he ordered some of his…