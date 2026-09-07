Az-Zúmar 39:27 ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ٢٧
Página 461 · Juz 23
وَلَقَدۡ
ضَرَبۡنَا
لِلنَّاسِ
فِي
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
كُلِّ
مَثَلٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَذَكَّرُونَ
٢٧
He expuesto en el Corán toda clase de ejemplos para que reflexionen.
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Parable of Shirk
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