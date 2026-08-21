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Sad 38:62 وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار ٦٢

পাতা ৪১১ · জুজ ২৩

وَقَالُوْا
مَا
لَنَا
لَا
نَرٰی
رِجَالًا
كُنَّا
نَعُدُّهُمْ
مِّنَ
الْاَشْرَارِ
۟ؕ
তারা বলবে- ব্যাপার কী! আমরা যে লোকগুলোকে (দুনিয়ায়) খুব খারাপ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে তো দেখছি না।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

ওরা আরও বলবে, ‘আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। [১]

[১] أَشْرَارٌ (মন্দ) দ্বারা গরীব-মিসকীন মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। যেমন; আম্মার, খাব্বাব, সুহাইব, বিলাল ও সালমান প্রভৃতি (রাঃ)। তাঁদেরকে উল্টাভাবে মক্কার দলপতিরা মন্দ লোক বলত এবং বর্তমানেও বাতিলপন্থীরা সত্যের

ওরা আরও বলবে, ‘আমাদের কি হল যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। [১]

[১] أَشْرَارٌ (মন্দ) দ্বারা গরীব-মিসকীন মু'মিনদের বুঝানো

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