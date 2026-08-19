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Sad 38:52 ۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢

পাতা ৪১১ · জুজ ২৩

وَعِنْدَهُمْ
قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ
اَتْرَابٌ
۟
আর তাদের পাশে থাকবে সতীসাধ্বী সংযতনয়না সমবয়স্কা রমণীগণ।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ। [১]

[১] অর্থাৎ, তাদের চক্ষু আপন স্বামী থেকে অতিক্রম করবে না,أَتْرَابٌ - تِرْبٌ এর বহুবচন, অর্থ সমবয়স্কা বা অনন্ত রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী। (ফাতহুল ক্বাদীর)

আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ। [১]

[১] অর্থাৎ, তাদের চক্ষু আপন স্বামী থেকে অতিক্রম করবে না,أَتْرَابٌ - تِرْبٌ এর বহুবচন, অর্থ সমবয়স্কা

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