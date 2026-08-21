প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

Sad 38:63 اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ٦٣

পাতা ৪১১ · জুজ ২৩

اَتَّخَذْنٰهُمْ
سِخْرِیًّا
اَمْ
زَاغَتْ
عَنْهُمُ
الْاَبْصَارُ
۟
আমরা কি তাদের সঙ্গে অযথাই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতাম, না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে? (অর্থাৎ তারা হয়ত জাহান্নামেই আছে কিন্তু আমাদের চোখ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না)
আরও পড়ুন

তাফসীর পড়ুন

Tafsir Ahsanul Bayaan

তবে কি আমরা ওদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম,[১] নাকি আমাদের চোখ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না?’[২]

[১] পৃথিবীতে, যেখানে আমরা ভুল পথে ছিলাম।

[২] অথবা তারাও এখানে কোথাও আমাদের সাথেই আছে, কিন্তু আমাদের চক্ষু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।

তবে কি আমরা ওদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম,[১] নাকি আমাদের চোখ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না?’[২]

[১] পৃথিবীতে, যেখানে আমরা ভুল পথে ছিলাম।

[২]

আরও তাফসির
Notes placeholders