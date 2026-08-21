اَتَّخَذْنٰهُمْ
سِخْرِیًّا
اَمْ
زَاغَتْ
عَنْهُمُ
الْاَبْصَارُ
۟
আমরা কি তাদের সঙ্গে অযথাই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতাম, না তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভ্রম ঘটেছে? (অর্থাৎ তারা হয়ত জাহান্নামেই আছে কিন্তু আমাদের চোখ তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না)
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
তবে কি আমরা ওদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম,[১] নাকি আমাদের চোখ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না?’[২]
[১] পৃথিবীতে, যেখানে আমরা ভুল পথে ছিলাম।
[২] অথবা তারাও এখানে কোথাও আমাদের সাথেই আছে, কিন্তু আমাদের চক্ষু তাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না।
তবে কি আমরা ওদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম,[১] নাকি আমাদের চোখ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না?’[২]
[১] পৃথিবীতে, যেখানে আমরা ভুল পথে ছিলাম।
[২]…