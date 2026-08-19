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Sad 38:55 هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥

পাতা ৪১১ · জুজ ২৩

هٰذَا ؕ
وَاِنَّ
لِلطّٰغِیْنَ
لَشَرَّ
مَاٰبٍ
۟ۙ
সত্য বটে, এ সব (মুত্তাক্বীদের জন্য); আর আল্লাহদ্রোহীদের জন্য অবশ্যই আছে নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

এ হল (সাবধানীদের জন্য)[১] আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম; [২]

[১] এখানে هَذَا ঊহ্য মুবতাদা (উদ্দেশ্য)র খবর (বিধেয়)। অর্থাৎ, اَلْأمْرُ هَذَا অথবা هَذَا শব্দটি মুবতাদা আর তার খবর ঊহ্য আছে, অর্থাৎ هَذَا كَمَا ذُكِرَ অর্থাৎ এটা তো সাবধানীদের ব্যাপার। এর পর অপরাধীদের পরিণাম বর্ণনা করা হচ্ছে।

এ হল (সাবধানীদের জন্য)[১] আর সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট পরিণাম; [২]

[১] এখানে هَذَا ঊহ্য মুবতাদা (উদ্দেশ্য)র খবর (বিধেয়)। অর্থাৎ, اَلْأمْرُ هَذ

আরও তাফসির
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