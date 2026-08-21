قَالُوْا
رَبَّنَا
مَنْ
قَدَّمَ
لَنَا
هٰذَا
فَزِدْهُ
عَذَابًا
ضِعْفًا
فِی
النَّارِ
۟
তারা বলবে- হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যে এ ব্যবস্থা এনে দিয়েছে তাকে জাহান্নামে দ্বিগুণ শাস্তি দাও।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
ওরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে[১] জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।’ [২]
[১] অর্থাৎ, যে আমাদেরকে কুফরের দাওয়াত দিয়েছিল এবং তা সত্য বলে ভরসা দিয়েছিল। অথবা যে কুফরীর দিকে দাওয়াত দিয়ে আমাদেরকে এই শাস্তির সম্মুখীন করেছে।[২] এ কথা এর পূর্বে বেশ কিছু জায়গায় বর্ণিত হয়েছ…
ওরা বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যে আমাদেরকে এর সম্মুখীন করেছে[১] জাহান্নামে তার শাস্তি দ্বিগুণ বর্ধিত কর।’ [২]
[১] অর্থাৎ, যে আমাদেরকে কুফরের দাওয়াত দি…