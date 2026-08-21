প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর

Sad 38:59 هاذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩

পাতা ৪১১ · জুজ ২৩

هٰذَا
فَوْجٌ
مُّقْتَحِمٌ
مَّعَكُمْ ۚ
لَا
مَرْحَبًا
بِهِمْ ؕ
اِنَّهُمْ
صَالُوا
النَّارِ
۟
(নিজেদের একদল অনুসারীকে জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে জাহান্নামীরা বলাবলি করবে) এই তো এক বাহিনী তোমাদের সঙ্গে এসে প্রবেশ করছে। তাদের জন্য নেই কোন সংবর্ধনা, তারা আগুনে জ্বলবে।
আরও পড়ুন

তাফসীর পড়ুন

Tafsir Ahsanul Bayaan

(জাহান্নামীদের নেতাদেরকে বলা হবে,) ‘এ এক বাহিনী, যা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করবে।’[১] (ওরা বলবে,) ‘ওদের জন্য অভিনন্দন নেই, [২] ওরা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’[৩]

[১] জাহান্নামের দরজায় দন্ডায়মান ফিরিশতাগণ, কাফেরদের দলপতিদেরকে এই কথা তখন বলবেন, যখন তাদের অনুসারীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অথবা কাফের দলপতির

(জাহান্নামীদের নেতাদেরকে বলা হবে,) ‘এ এক বাহিনী, যা তোমাদের সঙ্গে প্রবেশ করবে।’[১] (ওরা বলবে,) ‘ওদের জন্য অভিনন্দন নেই, [২] ওরা তো জাহান্নামে প্রবেশ ক

আরও তাফসির
Notes placeholders