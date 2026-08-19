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Sad 38:54 ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد ٥٤

পাতা ৪১১ · জুজ ২৩

اِنَّ
هٰذَا
لَرِزْقُنَا
مَا
لَهٗ
مِنْ
نَّفَادٍ
۟ۚۖ
এ হল আমার দেয়া রিযক- যা কক্ষনো ফুরাবে না।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

নিশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুযী; যার কোন শেষ নেই। [১]

[১] এখানে رِزْق (রুযী) এর অর্থ দান এবং هَذَا (এটি) শব্দ দ্বারা পূর্বে বর্ণিত সকল নিয়ামত এবং খাতির-সম্মানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা জান্নাতী ব্যক্তিরা উপভোগ করবে। نفاد শব্দের অর্থ বন্ধ বা শেষ হয়ে যাওয়া। এ সকল নিয়ামতও অশেষ হবে এবং সে খাতির-সম্মানও চ

নিশ্চয় এটি আমার (দেওয়া) রুযী; যার কোন শেষ নেই। [১]

[১] এখানে رِزْق (রুযী) এর অর্থ দান এবং هَذَا (এটি) শব্দ দ্বারা পূর্বে বর্ণিত সকল নিয়ামত এবং খাতির-সম

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