هٰذَا ۙ
فَلْیَذُوْقُوْهُ
حَمِیْمٌ
وَّغَسَّاقٌ
۟ۙ
সত্য বটে, এসব (আল্লাহদ্রোহীদের জন্য), কাজেই সেখানে তারা পান করুক ফুটন্ত পানি ও রক্ত পুঁজ।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
এ হল ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। সুতরাং ওরা তা আস্বাদন করুক।[১]
[১] حَمِيْمٌও غَسَّاقٌ هَذَا শব্দের খবর। অর্থাৎ, هَذَا حَمِيْمٌ وَ غَسَّاقٌ فَلْيَذُوْقُوْهُ এ হল উত্তপ্ত পানি ও পুঁজ; সুতরাং তারা তা আস্বাদন করুক। حَمِيْمٌ হল ফুটন্ত গরম পানি, যা তাদের নাড়ী-ভুঁড়ি কেটে দেবে। غَسَّاقٌ হল জাহান্নামীদের চর্ম থেকে ন…
এ হল ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। সুতরাং ওরা তা আস্বাদন করুক।[১]
[১] حَمِيْمٌও غَسَّاقٌ هَذَا শব্দের খবর। অর্থাৎ, هَذَا حَمِيْمٌ وَ غَسَّاقٌ فَلْيَذُوْقُوْهُ এ…