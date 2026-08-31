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৭৮. An-Naba

মহাসংবাদ

তথ্য
আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
৭৮:১
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

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