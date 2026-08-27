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An-Naba 78:5 ثم كلا سيعلمون ٥

পাতা ৫২৮ · জুজ ৩০

ثُمَّ
كَلَّا
سَیَعْلَمُوْنَ
۟
আবার বলছি, কক্ষনো না (তাদের ধারণা একেবারে অলীক ও অবাস্তব), তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।
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Tafsir Ahsanul Bayaan

আবার বলি, কখনই না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।[১]

[১] এটা হল ধমক ও তিরস্কার যে, অতি সত্বর সব কিছু জানতে পারবে। আগামীতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কর্মকুশলতা এবং মহা কুদরতের কথা উল্লেখ করছেন; যাতে তাওহীদের প্রকৃতত্ব তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং আল্লাহর রসূল (সাঃ) তাদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছিলেন তার প

আবার বলি, কখনই না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।[১]

[১] এটা হল ধমক ও তিরস্কার যে, অতি সত্বর সব কিছু জানতে পারবে। আগামীতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় কর্মকুশলতা এবং ম

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