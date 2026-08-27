وَّخَلَقْنٰكُمْ
اَزْوَاجًا
۟ۙ
আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।[১]
[১] অর্থাৎ,পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারী। অথবা أزواج -এর অর্থ হল নানা ধরন ও রঙ। অর্থাৎ, তিনি বিচিত্র ধরনের আকার-আকৃতি ও রঙে-বর্ণে সৃষ্টি করেছেন। সুশ্রী-কুশ্রী, লম্বা-বেঁটে, গৌরবর্ণ-কৃষ্ণবর্ণ ইত্যাদি বিভিন্ন বৈচিত্রে সৃষ্টি করেছেন।
আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়।[১]
[১] অর্থাৎ,পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারী। অথবা أزواج -এর অর্থ হল নানা ধরন ও রঙ। অর্থাৎ, তিনি বিচিত্র ধরনের আকার-…