اَلَمْ
نَجْعَلِ
الْاَرْضَ
مِهٰدًا
۟ۙ
(আমি যে সব কিছুকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম তা তোমরা অস্বীকার করছ কীভাবে) আমি কি যমীনকে (তোমাদের জন্য) শয্যা বানাইনি?
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (স্বরূপ) সৃষ্টি করিনি? [১]
[১] অর্থাৎ, বিছানার মত তোমরা ভূপৃষ্ঠের উপর চলা-ফেরা কর, উঠা-বসা কর, শয়ন কর এবং সমস্ত কাজ-কর্ম করে থাক। পৃথিবীকে তিনি বিক্ষিপ্তভাবে হেলা-দোলা থেকে রক্ষা করেছেন।
আমি কি পৃথিবীকে শয্যা (স্বরূপ) সৃষ্টি করিনি? [১]
[১] অর্থাৎ, বিছানার মত তোমরা ভূপৃষ্ঠের উপর চলা-ফেরা কর, উঠা-বসা কর, শয়ন কর এবং সমস্ত কাজ-কর্ম করে থাক।…