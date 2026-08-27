وَّجَعَلْنَا
نَوْمَكُمْ
سُبَاتًا
۟ۙ
আর তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রামদায়ী।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
তোমাদের নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রাম স্বরূপ। [১]
[১] سبات -এর অর্থ হল ছিন্ন করা বা কাটা। রাত্রি মানুষ ও পশু-পক্ষীর যাবতীয় বিচরণকে কেটে ক্ষান্ত করে দেয়। যাতে শান্তি ফিরে আসে এবং লোকে আরামের সাথে ঘুমাতে পারে। কিংবা এর ভাবার্থ হল এই যে, রাত্রি তোমাদের কাজকর্মকে কেটে ফেলে। অর্থাৎ, কাজের ধারাবাহিকতাকে ছিন্…
তোমাদের নিদ্রাকে করে দিয়েছি বিশ্রাম স্বরূপ। [১]
[১] سبات -এর অর্থ হল ছিন্ন করা বা কাটা। রাত্রি মানুষ ও পশু-পক্ষীর যাবতীয় বিচরণকে কেটে ক্ষান্ত করে দেয়।…