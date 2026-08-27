الَّذِیْ
هُمْ
فِیْهِ
مُخْتَلِفُوْنَ
۟ؕ
যে বিষয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য আছে।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
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যে বিষয়ে তারা মতবিরোধী![১]
[১] অর্থাৎ, যে 'মহা সংবাদ' নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সেই বিষয়েই ঐ জিজ্ঞাসাবাদ। কারো কারো মতে এই 'মহা সংবাদ'-এর উদ্দেশ্য হল, পবিত্র কুরআন। কেননা, কাফেররা এ ব্যাপারে বিভিন্ন মন্তব্য করত। কেউ তাকে যাদু, কেউ জ্যোতিষীর কথা, কেউ কবিদের কাব্য, কেউ বা আবার পূর্বযুগের উপাখ্যান বল…
যে বিষয়ে তারা মতবিরোধী![১]
[১] অর্থাৎ, যে 'মহা সংবাদ' নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে সেই বিষয়েই ঐ জিজ্ঞাসাবাদ। কারো কারো মতে এই 'মহা সংবাদ'-এর উদ্দেশ্য হ…