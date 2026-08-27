وَّالْجِبَالَ
اَوْتَادًا
۟
আর পর্বতগুলোকে কীলক (বানাইনি)?
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
এবং পর্বতসমূহকে পেরেক (স্বরূপ সৃষ্টি করিনি?)[১]
[১] أوتاد শব্দটি وتد-এর বহুবচন; আর তার অর্থ পেরেক। অর্থাৎ, পর্বতসমূহকে পৃথিবীর জন্য পেরেকস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন; যাতে পৃথিবী স্থির থাকে এবং হেলা-দোলা না করে। কেননা, হেলা-দোলা ও বিক্ষিপ্ত অস্থিরতার অবস্থায় পৃথিবী বাসযোগ্য হতো না। (প্রকাশ থাকে যে, ভূগর্ভে ক…
এবং পর্বতসমূহকে পেরেক (স্বরূপ সৃষ্টি করিনি?)[১]
[১] أوتاد শব্দটি وتد-এর বহুবচন; আর তার অর্থ পেরেক। অর্থাৎ, পর্বতসমূহকে পৃথিবীর জন্য পেরেকস্বরূপ সৃষ্টি…