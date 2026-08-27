عَمَّ
یَتَسَآءَلُوْنَ
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লোকেরা কোন বিষয়ে একে অন্যের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
তারা আপোসে কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?[১]
[১] রসূল (সাঃ) যখন নবুঅতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি তাওহীদ, কিয়ামত ইত্যাদির কথা বয়ান করতে লাগলেন এবং কুরআন মাজীদ তিলাঅত করে শুনালেন, সেই সময় কাফের ও মুশরিকরা আপোসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল যে, কিয়ামত কি সত্যিকারে ঘটবে -- যেমন এই লোকটি দাবী করছে? অথবা এই কুরআন কি সত্যিক…
তারা আপোসে কোন্ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?[১]
[১] রসূল (সাঃ) যখন নবুঅতপ্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি তাওহীদ, কিয়ামত ইত্যাদির কথা বয়ান করতে লাগলেন এবং কুরআন মাজীদ…