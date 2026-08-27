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Al-Mursalat 77:8 فاذا النجوم طمست ٨

পাতা ৫২৬ · জুজ ২৯

فَاِذَا
النُّجُوْمُ
طُمِسَتْ
۟ۙ
যখন নক্ষত্ররাজির আলো বিলুপ্ত হবে,
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Tafsir Ahsanul Bayaan

যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে। [১]

[১] طَمْسٌ এর অর্থ, মিটে যাওয়া এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, যখন তারকার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে; এমন কি তার কোন চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।

যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে। [১]

[১] طَمْسٌ এর অর্থ, মিটে যাওয়া এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, যখন তারকার জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে যাবে; এমন কি তার ক

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