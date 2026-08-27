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Al-Mursalat 77:1 والمرسلات عرفا ١

পাতা ৫২৬ · জুজ ২৯

وَالْمُرْسَلٰتِ
عُرْفًا
۟ۙ
পর পর পাঠানো বাতাসের শপথ যা উপকার সাধন করে,
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Tafsir Ahsanul Bayaan

শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত অবিরাম বায়ুর। [১]

[১] এই অর্থের দিক দিয়ে عُرْفًا এর মানে হবে অবিরাম। কেউ কেউ مُرْسَلاَتٌ থেকে ফিরিশতা অথবা আম্বিয়া অর্থ নিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে عُرْفًا এর অর্থ হবে আল্লাহর অহী বা শরীয়তের বিধি-বিধান। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এটা হল 'মাফউল লাহু' অর্থাৎ, لأَجْلِ الْعُرْفِ অথবা 'যের' দ

শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত অবিরাম বায়ুর। [১]

[১] এই অর্থের দিক দিয়ে عُرْفًا এর মানে হবে অবিরাম। কেউ কেউ مُرْسَلاَتٌ থেকে ফিরিশতা অথবা আম্বিয়া অর্থ নিয়েছ

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