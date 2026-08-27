Al-Mursalat 77:6 عذرا او نذرا ٦
পাতা ৫২৬ · জুজ ২৯
عُذْرًا
اَوْ
نُذْرًا
۟ۙ
(বিশ্বাসী লোকদেরকে) ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য আর (কাফিরদেরকে) সতর্ক করার জন্য।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
যা অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ। [১]
[১] উভয় শব্দই 'মাফউল লাহু' (কারণসূচক পদ) لأَجْلِ الإعْذَار والإِنْذارِ অর্থাৎ, ফিরিশতাগণ অহী নিয়ে আসেন যাতে লোকদের উপর হুজ্জত কায়েম হয়ে যায় এবং তারা যেন এই ওজর-আপত্তি করতে না পারে যে, আমাদের কাছে তো কেউ আল্লাহর বার্তা নিয়ে আসেনি। অথবা উদ্দেশ্য তাদেরকে ভয় দেখা…
যা অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ। [১]
[১] উভয় শব্দই 'মাফউল লাহু' (কারণসূচক পদ) لأَجْلِ الإعْذَار والإِنْذارِ অর্থাৎ, ফিরিশতাগণ অহী নিয়ে আসেন যাতে ল…