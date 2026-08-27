Al-Mursalat 77:4 فالفارقات فرقا ٤
পাতা ৫২৬ · জুজ ২৯
فَالْفٰرِقٰتِ
فَرْقًا
۟ۙ
আর বিচ্ছিন্নকারী বাতাসের শপথ যা (মেঘমালাকে) বিচ্ছিন্ন করে,
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
শপথ মেঘমালা-বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর, [১]
[১] অথবা সেই ফিরিশতাদের কসম! যারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যসূচক যাবতীয় বিধি-বিধান নিয়ে অবতরণ করে। অথবা উদ্দেশ্য কুরআনের আয়াতসমূহ; যার দ্বারা সত্য ও মিথ্যা এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। কিংবা রসূল (সাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে, যিনি আল্লাহর অহীর মাধ্যমে…
শপথ মেঘমালা-বিক্ষিপ্তকারী বায়ুর, [১]
[১] অথবা সেই ফিরিশতাদের কসম! যারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যসূচক যাবতীয় বিধি-বিধান নিয়ে অবতরণ করে। অথবা উদ্দেশ্…