Al-Mursalat 77:12 لاي يوم اجلت ١٢
পাতা ৫২৬ · জুজ ২৯
لِاَیِّ
یَوْمٍ
اُجِّلَتْ
۟ؕ
(এ সব বিষয়) কোন দিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে?
তাফসীর পড়ুন
Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
এই সমুদয় বিলম্বিত করা হয়েছে কোন্ দিবসের জন্য? [১]
[১] এখানে জিজ্ঞাসা মাহাত্ম্য ও বিস্ময় প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ, কি মহান দিনের জন্য, ঐ নবীদেরকে একত্রিত হওয়ার সময় বিলম্বিত করা হয়েছে; যেদিনের কঠিনতা এবং ভয়াবহতা মানুষের জন্য বড়ই বিস্ময়কর হবে।
এই সমুদয় বিলম্বিত করা হয়েছে কোন্ দিবসের জন্য? [১]
[১] এখানে জিজ্ঞাসা মাহাত্ম্য ও বিস্ময় প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ, কি মহান দিনের জন্য, ঐ নবীদেরকে একত্রিত হ…