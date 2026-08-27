Al-Mursalat 77:15 ويل يوميذ للمكذبين ١٥
পাতা ৫২৬ · জুজ ২৯
وَیْلٌ
یَّوْمَىِٕذٍ
لِّلْمُكَذِّبِیْنَ
۟
সে দিন দুর্ভোগ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। [১]
[১] وَيْلٌ অর্থাৎ, দুর্ভোগ, ধ্বংস। কেউ কেউ বলেন, وَيْلٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এই আয়াতটির এই সূরাতে বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কারণ, প্রত্যেক মিথ্যাবাদীর অপরাধ একে অপর হতে ভিন্ন ধরনের হবে এবং এই হিসাবে আযাবের ধরনও ভিন্ন ভিন্ন হবে। কাজেই এই 'ওয়াইল'-এরই…
সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। [১]
[১] وَيْلٌ অর্থাৎ, দুর্ভোগ, ধ্বংস। কেউ কেউ বলেন, وَيْلٌ জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। এই আয়াতটির এই সূরাতে…