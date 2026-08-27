Al-Mursalat 77:3 والناشرات نشرا ٣
পাতা ৫২৬ · জুজ ২৯
وَّالنّٰشِرٰتِ
نَشْرًا
۟ۙ
শপথ সেই বায়ুর যা (মেঘমালাকে) ছড়িয়ে দেয় দূর দূরান্তে,
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Tafsir Ahsanul Bayaan
আরও তাফসির
শপথ মেঘমালা-সঞ্চালনকারী বায়ুর। [১]
[১] অথবা সেই ফিরিশতাদের শপথ! যারা মেঘমালা বিস্তৃত করে কিংবা যারা মহাশূন্যে নিজেদের ডানা প্রসারিত করে। তবে ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) এবং ইমাম ত্বাবারী (রঃ) (المرسَلات، العاصِفَات، الناشِرات) এই তিন শব্দ থেকে হাওয়া অর্থ নেওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তরজমাতেও এই অর্থই করা হয়ে…
শপথ মেঘমালা-সঞ্চালনকারী বায়ুর। [১]
[১] অথবা সেই ফিরিশতাদের শপথ! যারা মেঘমালা বিস্তৃত করে কিংবা যারা মহাশূন্যে নিজেদের ডানা প্রসারিত করে। তবে ইমাম ইবনে…