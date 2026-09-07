ضَرَبَ
ٱللَّهُ
مَثَلٗا
رَّجُلٗا
فِيهِ
شُرَكَآءُ
مُتَشَٰكِسُونَ
وَرَجُلٗا
سَلَمٗا
لِّرَجُلٍ
هَلۡ
يَسۡتَوِيَانِ
مَثَلًاۚ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِۚ
بَلۡ
أَكۡثَرُهُمۡ
لَا
يَعۡلَمُونَ
٢٩
真主设一个譬喻：一个奴隶为许多纷争的伙计所共有；又有一个奴隶专归一个主人；这两个奴隶的情状相等吗？一切 赞颂，全归真主！不然，他们大半不知道。
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Parable of Shirk
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ
(And indeed We have put forth for men, in this Qur'an every kind of parable) means, 'We have explained things to mankind in the Qur'an by setting forth examples and parables.'
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
(in or…
The Parable of Shirk
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ
(And indeed We have put forth for men, in this Qur'an every…