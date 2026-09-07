وَلَقَدۡ
ضَرَبۡنَا
لِلنَّاسِ
فِي
هَٰذَا
ٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
كُلِّ
مَثَلٖ
لَّعَلَّهُمۡ
يَتَذَكَّرُونَ
٢٧
我在这《古兰经》中，确已为人们设了各种譬喻，以便他们觉悟。
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Parable of Shirk
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ
(And indeed We have put forth for men, in this Qur'an every kind of parable) means, 'We have explained things to mankind in the Qur'an by setting forth examples and parables.'
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
(in or…
The Parable of Shirk
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ
(And indeed We have put forth for men, in this Qur'an every…