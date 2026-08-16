Taha 20:115 ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
Trang 320 · Juz 16
وَلَقَدۡ
عَهِدۡنَآ
إِلَىٰٓ
ءَادَمَ
مِن
قَبۡلُ
فَنَسِيَ
وَلَمۡ
نَجِدۡ
لَهُۥ
عَزۡمٗا
١١٥
Và quả thật, TA đã giao ước với Adam trước đây nhưng Y đã quên (nên đã ăn cây cấm); và TA thấy Y không cương quyết (trong việc duy trì giao ước).
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Ibn Kathir (Abridged)
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The Story of Adam and Iblis
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