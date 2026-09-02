Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ

26. Ash-Shu'ara

The Poets

thông tin
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١

١

Ta. Sin. Mim.[1] 1
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm