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78. An-Naba
The Tidings
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Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
(Những kẻ đa thần), chúng hỏi nhau về điều gì?
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Bài học
Suy ngẫm
78:2
عن النبا العظيم ٢
عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ٢
عَنِ
ٱلنَّبَإِ
ٱلۡعَظِيمِ
٢
Về các nguồn tin vĩ đại.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:3
الذي هم فيه مختلفون ٣
ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٣
ٱلَّذِي
هُمۡ
فِيهِ
مُخۡتَلِفُونَ
٣
Các nguồn tin mà chúng tranh cãi nhau.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:4
كلا سيعلمون ٤
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٤
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٤
Không, chúng sẽ biết.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:5
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
Không, rồi đây chúng thực sự sẽ biết.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:6
الم نجعل الارض مهادا ٦
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَـٰدًۭا ٦
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
مِهَٰدٗا
٦
Chẳng phải TA đã làm cho mặt đất trải rộng (như một tấm thảm)?
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:7
والجبال اوتادا ٧
وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًۭا ٧
وَٱلۡجِبَالَ
أَوۡتَادٗا
٧
Và những quả núi như những cái trụ (giữ vững mặt đất)?
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:8
وخلقناكم ازواجا ٨
وَخَلَقْنَـٰكُمْ أَزْوَٰجًۭا ٨
وَخَلَقۡنَٰكُمۡ
أَزۡوَٰجٗا
٨
TA đã tạo các ngươi thành từng cặp (nam và nữ).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:9
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
TA đã làm giấc ngủ của các ngươi thành (một phương tiện) nghỉ ngơi.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:10
وجعلنا الليل لباسا ١٠
وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًۭا ١٠
وَجَعَلۡنَا
ٱلَّيۡلَ
لِبَاسٗا
١٠
TA đã tạo ra màn đêm thành y phục (che đậy phần kín của các ngươi).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:11
وجعلنا النهار معاشا ١١
وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًۭا ١١
وَجَعَلۡنَا
ٱلنَّهَارَ
مَعَاشٗا
١١
TA đã tạo ra ban ngày để các ngươi tìm kế sinh nhai.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:12
وبنينا فوقكم سبعا شدادا ١٢
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًۭا شِدَادًۭا ١٢
وَبَنَيۡنَا
فَوۡقَكُمۡ
سَبۡعٗا
شِدَادٗا
١٢
TA đã dựng phía trên các ngươi bảy tầng trời kiên cố, vững chắc.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:13
وجعلنا سراجا وهاجا ١٣
وَجَعَلْنَا سِرَاجًۭا وَهَّاجًۭا ١٣
وَجَعَلۡنَا
سِرَاجٗا
وَهَّاجٗا
١٣
TA đã tạo ra một chiếc đèn sáng chói (mặt trời).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:14
وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ١٤
وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءًۭ ثَجَّاجًۭا ١٤
وَأَنزَلۡنَا
مِنَ
ٱلۡمُعۡصِرَٰتِ
مَآءٗ
ثَجَّاجٗا
١٤
TA đã ban xuống từ những đám mây chứa nước các cơn mưa.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:15
لنخرج به حبا ونباتا ١٥
لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّۭا وَنَبَاتًۭا ١٥
لِّنُخۡرِجَ
بِهِۦ
حَبّٗا
وَنَبَاتٗا
١٥
Để TA làm mọc ra các loại hạt và cây cối.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:16
وجنات الفافا ١٦
وَجَنَّـٰتٍ أَلْفَافًا ١٦
وَجَنَّٰتٍ
أَلۡفَافًا
١٦
Và những khu vườn xanh tươi và đa dạng.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:17
ان يوم الفصل كان ميقاتا ١٧
إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَـٰتًۭا ١٧
إِنَّ
يَوۡمَ
ٱلۡفَصۡلِ
كَانَ
مِيقَٰتٗا
١٧
Thật vậy, Ngày Phân Loại đã được ấn định.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:18
يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا ١٨
يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًۭا ١٨
يَوۡمَ
يُنفَخُ
فِي
ٱلصُّورِ
فَتَأۡتُونَ
أَفۡوَاجٗا
١٨
Ngày mà tiếng còi sẽ được thổi lên và các ngươi sẽ lũ lượt kéo đến từng đoàn.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:19
وفتحت السماء فكانت ابوابا ١٩
وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًۭا ١٩
وَفُتِحَتِ
ٱلسَّمَآءُ
فَكَانَتۡ
أَبۡوَٰبٗا
١٩
(Ngày mà) bầu trời sẽ mở ra và sẽ trở thành những cánh cổng.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:20
وسيرت الجبال فكانت سرابا ٢٠
وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ٢٠
وَسُيِّرَتِ
ٱلۡجِبَالُ
فَكَانَتۡ
سَرَابًا
٢٠
(Ngày mà) những ngọn núi bị dời đi và trở thành một ảo ảnh.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:21
ان جهنم كانت مرصادا ٢١
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًۭا ٢١
إِنَّ
جَهَنَّمَ
كَانَتۡ
مِرۡصَادٗا
٢١
Thật vậy, Hỏa Ngục là một nơi phục kích.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:22
للطاغين مابا ٢٢
لِّلطَّـٰغِينَ مَـَٔابًۭا ٢٢
لِّلطَّٰغِينَ
مَـَٔابٗا
٢٢
(Nó là) một nơi trở về cho những kẻ tội lỗi và sai quấy.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:23
لابثين فيها احقابا ٢٣
لَّـٰبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًۭا ٢٣
لَّٰبِثِينَ
فِيهَآ
أَحۡقَابٗا
٢٣
(Những kẻ tội lỗi) sẽ ở trong đó mãi mãi.
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:24
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ٢٤
لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًۭا وَلَا شَرَابًا ٢٤
لَّا
يَذُوقُونَ
فِيهَا
بَرۡدٗا
وَلَا
شَرَابًا
٢٤
Trong Hỏa Ngục, chúng sẽ không tìm thấy sự mát lạnh cũng như không tìm thấy thức uống dễ chịu nào.
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Bài học
Suy ngẫm
78:25
الا حميما وغساقا ٢٥
إِلَّا حَمِيمًۭا وَغَسَّاقًۭا ٢٥
إِلَّا
حَمِيمٗا
وَغَسَّاقٗا
٢٥
Ngoại trừ loại nước cực sôi và chất mủ tanh hôi (từ các vết thương).
Tafsirs
Bài học
Suy ngẫm
78:26
جزاء وفاقا ٢٦
جَزَآءًۭ وِفَاقًا ٢٦
جَزَآءٗ
وِفَاقًا
٢٦
Một khoản đền bù xứng đáng (cho những việc làm của chúng).
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Bài học
Suy ngẫm
78:27
انهم كانوا لا يرجون حسابا ٢٧
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ لَا يَرْجُونَ حِسَابًۭا ٢٧
إِنَّهُمۡ
كَانُواْ
لَا
يَرۡجُونَ
حِسَابٗا
٢٧
Quả thật, chúng đã không quan tâm đến việc (chúng sẽ phải đối mặt với) việc phán xét.
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Bài học
Suy ngẫm
78:28
وكذبوا باياتنا كذابا ٢٨
وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا كِذَّابًۭا ٢٨
وَكَذَّبُواْ
بِـَٔايَٰتِنَا
كِذَّابٗا
٢٨
Chúng đã phủ nhận các Lời Mặc Khải của TA một cách hoàn toàn.
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Suy ngẫm
78:29
وكل شيء احصيناه كتابا ٢٩
وَكُلَّ شَىْءٍ أَحْصَيْنَـٰهُ كِتَـٰبًۭا ٢٩
وَكُلَّ
شَيۡءٍ
أَحۡصَيۡنَٰهُ
كِتَٰبٗا
٢٩
Nhưng tất cả mọi điều đã được TA cho ghi vào quyển sổ.
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Suy ngẫm
78:30
فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ٣٠
فَذُوقُوا۟ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ٣٠
فَذُوقُواْ
فَلَن
نَّزِيدَكُمۡ
إِلَّا
عَذَابًا
٣٠
Vì vậy, các ngươi (hỡi những kẻ tội lỗi) hãy nếm (thành quả việc làm của các ngươi), và TA sẽ không thêm gì cho các ngươi ngoại trừ hình phạt.
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Bài học
Suy ngẫm
78. An-Naba
The Tidings
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thông tin
Bản dịch
Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١
عَمَّ
يَتَسَآءَلُونَ
١
(Những kẻ đa thần), chúng hỏi nhau về điều gì?
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Suy ngẫm