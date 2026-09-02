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78. An-Naba

The Tidings

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Nhân danh Allah - Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

(Những kẻ đa thần), chúng hỏi nhau về điều gì?
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