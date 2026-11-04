Sure Listesi

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Sure
Cüz
Vahiy Düzeni
Sırala:
Artan
1
Al-Fatihah
Fâtiha
7 Ayet
2
Al-Baqarah
Bakara
286 Ayet
3
Ali 'Imran
Âl-i İmrân
200 Ayet
4
An-Nisa
Nisâ
176 Ayet
5
Al-Ma'idah
Mâide
120 Ayet
6
Al-An'am
En'âm
165 Ayet
7
Al-A'raf
A'râf
206 Ayet
8
Al-Anfal
Enfâl
75 Ayet
9
At-Tawbah
Tevbe
129 Ayet
10
Yunus
Yûnus
109 Ayet
11
Hud
Hûd
123 Ayet
12
Yusuf
Yûsuf
111 Ayet
13
Ar-Ra'd
Ra'd
43 Ayet
14
Ibrahim
İbrâhîm
52 Ayet
15
Al-Hijr
Hicr
99 Ayet
16
An-Nahl
Nahl
128 Ayet
17
Al-Isra
İsrâ
111 Ayet
18
Al-Kahf
Kehf
110 Ayet
19
Maryam
Meryem
98 Ayet
20
Taha
Tâhâ
135 Ayet
21
Al-Anbiya
Enbiyâ
112 Ayet
22
Al-Hajj
Hac
78 Ayet
23
Al-Mu'minun
Mü'minûn
118 Ayet
24
An-Nur
Nûr
64 Ayet
25
Al-Furqan
Furkân
77 Ayet
26
Ash-Shu'ara
Şuarâ
227 Ayet
27
An-Naml
Neml
93 Ayet
28
Al-Qasas
Kasas
88 Ayet
29
Al-'Ankabut
Ankebût
69 Ayet
30
Ar-Rum
Rûm
60 Ayet
31
Luqman
Lokmân
34 Ayet
32
As-Sajdah
Secde
30 Ayet
33
Al-Ahzab
Ahzâb
73 Ayet
34
Saba
Sebe'
54 Ayet
35
Fatir
Fâtır
45 Ayet
36
Ya-Sin
Yâsîn
83 Ayet
37
As-Saffat
Sâffât
182 Ayet
38
Sad
Sâd
88 Ayet
39
Az-Zumar
Zümer
75 Ayet
40
Ghafir
Mü'min
85 Ayet
41
Fussilat
Fussilet
54 Ayet
42
Ash-Shuraa
Şûrâ
53 Ayet
43
Az-Zukhruf
Zuhruf
89 Ayet
44
Ad-Dukhan
Duhân
59 Ayet
45
Al-Jathiyah
Câsiye
37 Ayet
46
Al-Ahqaf
Ahkâf
35 Ayet
47
Muhammad
Muhammed
38 Ayet
48
Al-Fath
Fetih
29 Ayet
49
Al-Hujurat
Hucurât
18 Ayet
50
Qaf
Kâf
45 Ayet
51
Adh-Dhariyat
Zâriyât
60 Ayet
52
At-Tur
Tûr
49 Ayet
53
An-Najm
Necm
62 Ayet
54
Al-Qamar
Kamer
55 Ayet
55
Ar-Rahman
Rahmân
78 Ayet
56
Al-Waqi'ah
Vâkıa
96 Ayet
57
Al-Hadid
Hadîd
29 Ayet
58
Al-Mujadila
Mücâdele
22 Ayet
59
Al-Hashr
Haşr
24 Ayet
60
Al-Mumtahanah
Mümtehine
13 Ayet
61
As-Saf
Saf
14 Ayet
62
Al-Jumu'ah
Cuma
11 Ayet
63
Al-Munafiqun
Münâfikûn
11 Ayet
64
At-Taghabun
Tegâbün
18 Ayet
65
At-Talaq
Talâk
12 Ayet
66
At-Tahrim
Tahrîm
12 Ayet
67
Al-Mulk
Mülk
30 Ayet
68
Al-Qalam
Kalem
52 Ayet
69
Al-Haqqah
Hâkka
52 Ayet
70
Al-Ma'arij
Meâric
44 Ayet
71
Nuh
Nûh
28 Ayet
72
Al-Jinn
Cin
28 Ayet
73
Al-Muzzammil
Müzzemmil
20 Ayet
74
Al-Muddaththir
Müddessir
56 Ayet
75
Al-Qiyamah
Kıyâmet
40 Ayet
76
Al-Insan
İnsân
31 Ayet
77
Al-Mursalat
Mürselât
50 Ayet
78
An-Naba
Nebe
40 Ayet
79
An-Nazi'at
Naziât
46 Ayet
80
'Abasa
Abese
42 Ayet
81
At-Takwir
Tekvîr
29 Ayet
82
Al-Infitar
İnfitâr
19 Ayet
83
Al-Mutaffifin
Mutaffifîn
36 Ayet
84
Al-Inshiqaq
İnşikâk
25 Ayet
85
Al-Buruj
Burûc
22 Ayet
86
At-Tariq
Târık
17 Ayet
87
Al-A'la
A'lâ
19 Ayet
88
Al-Ghashiyah
Gâşiye
26 Ayet
89
Al-Fajr
Fecr
30 Ayet
90
Al-Balad
Beled
20 Ayet
91
Ash-Shams
Şems
15 Ayet
92
Al-Layl
Leyl
21 Ayet
93
Ad-Duhaa
Duhâ
11 Ayet
94
Ash-Sharh
İnşirâh
8 Ayet
95
At-Tin
Tîn
8 Ayet
96
Al-'Alaq
Alak
19 Ayet
97
Al-Qadr
Kadir
5 Ayet
98
Al-Bayyinah
Beyyine
8 Ayet
99
Az-Zalzalah
Zilzâl
8 Ayet
100
Al-'Adiyat
Âdiyât
11 Ayet
101
Al-Qari'ah
Kâria
11 Ayet
102
At-Takathur
Tekâsür
8 Ayet
103
Al-'Asr
Asr
3 Ayet
104
Al-Humazah
Hümeze
9 Ayet
105
Al-Fil
Fîl
5 Ayet
106
Quraysh
Kureyş
4 Ayet
107
Al-Ma'un
Maûn
7 Ayet
108
Al-Kawthar
Kevser
3 Ayet
109
Al-Kafirun
Kâfirûn
6 Ayet
110
An-Nasr
Nasr
3 Ayet
111
Al-Masad
Tebbet
5 Ayet
112
Al-Ikhlas
İhlâs
4 Ayet
113
Al-Falaq
Felak
5 Ayet
114
An-Nas
Nâs
6 Ayet