Karşınızda Kuran Büyüme Yolculuğu

Kuran okuma hedeflerinizle tutarlılığı korumayı zor buluyor musunuz?



Kuran Büyüme Yolculuğu, Kuran yolculuğunuzda tutarlı kalmanıza yardımcı olmak için geliştirilmiş dinamik bir özelliktir. Hedefiniz ister günde 10 dakika okumayı, ister bir ayda bir cüz tamamlamayı veya bir yılda Kuran'ın tamamını bitirmeyi vb. hedefleyin, Kuran.com artık özel bir hedef belirlemenize ve günlük okuma serilerinizi takip etmenize yardımcı olabilir. ilerleme kaydettikçe ayarlanıyor. Kullanımı tamamen ücretsizdir ve umarız hedefinize ulaşmak için motive olmanıza yardımcı olur!