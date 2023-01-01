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Karşınızda Kuran Büyüme Yolculuğu

Kuran okuma hedeflerinizle tutarlılığı korumayı zor buluyor musunuz?

Kuran Büyüme Yolculuğu, Kuran yolculuğunuzda tutarlı kalmanıza yardımcı olmak için geliştirilmiş dinamik bir özelliktir. Hedefiniz ister günde 10 dakika okumayı, ister bir ayda bir cüz tamamlamayı veya bir yılda Kuran'ın tamamını bitirmeyi vb. hedefleyin, Kuran.com artık özel bir hedef belirlemenize ve günlük okuma serilerinizi takip etmenize yardımcı olabilir. ilerleme kaydettikçe ayarlanıyor. Kullanımı tamamen ücretsizdir ve umarız hedefinize ulaşmak için motive olmanıza yardımcı olur!
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Artan
1
Al-Fatihah
Fâtiha
001
7 Ayet
2
Al-Baqarah
Bakara
002
286 Ayet
3
Ali 'Imran
Âl-i İmrân
003
200 Ayet
4
An-Nisa
Nisâ
004
176 Ayet
5
Al-Ma'idah
Mâide
005
120 Ayet
6
Al-An'am
En'âm
006
165 Ayet
7
Al-A'raf
A'râf
007
206 Ayet
8
Al-Anfal
Enfâl
008
75 Ayet
9
At-Tawbah
Tevbe
009
129 Ayet
10
Yunus
Yûnus
010
109 Ayet
11
Hud
Hûd
011
123 Ayet
12
Yusuf
Yûsuf
012
111 Ayet
13
Ar-Ra'd
Ra'd
013
43 Ayet
14
Ibrahim
İbrâhîm
014
52 Ayet
15
Al-Hijr
Hicr
015
99 Ayet
16
An-Nahl
Nahl
016
128 Ayet
17
Al-Isra
İsrâ
017
111 Ayet
18
Al-Kahf
Kehf
018
110 Ayet
19
Maryam
Meryem
019
98 Ayet
20
Taha
Tâhâ
020
135 Ayet
21
Al-Anbya
Enbiyâ
021
112 Ayet
22
Al-Hajj
Hac
022
78 Ayet
23
Al-Mu'minun
Mü'minûn
023
118 Ayet
24
An-Nur
Nûr
024
64 Ayet
25
Al-Furqan
Furkân
025
77 Ayet
26
Ash-Shu'ara
Şuarâ
026
227 Ayet
27
An-Naml
Neml
027
93 Ayet
28
Al-Qasas
Kasas
028
88 Ayet
29
Al-'Ankabut
Ankebût
029
69 Ayet
30
Ar-Rum
Rûm
030
60 Ayet
31
Luqman
Lokmân
031
34 Ayet
32
As-Sajdah
Secde
032
30 Ayet
33
Al-Ahzab
Ahzâb
033
73 Ayet
34
Saba
Sebe'
034
54 Ayet
35
Fatir
Fâtır
035
45 Ayet
36
Ya-Sin
Yâsîn
036
83 Ayet
37
As-Saffat
Sâffât
037
182 Ayet
38
Sad
Sâd
038
88 Ayet
39
Az-Zumar
Zümer
039
75 Ayet
40
Ghafir
Mü'min
040
85 Ayet
41
Fussilat
Fussilet
041
54 Ayet
42
Ash-Shuraa
Şûrâ
042
53 Ayet
43
Az-Zukhruf
Zuhruf
043
89 Ayet
44
Ad-Dukhan
Duhân
044
59 Ayet
45
Al-Jathiyah
Câsiye
045
37 Ayet
46
Al-Ahqaf
Ahkâf
046
35 Ayet
47
Muhammad
Muhammed
047
38 Ayet
48
Al-Fath
Fetih
048
29 Ayet
49
Al-Hujurat
Hucurât
049
18 Ayet
50
Qaf
Kâf
050
45 Ayet
51
Adh-Dhariyat
Zâriyât
051
60 Ayet
52
At-Tur
Tûr
052
49 Ayet
53
An-Najm
Necm
053
62 Ayet
54
Al-Qamar
Kamer
054
55 Ayet
55
Ar-Rahman
Rahmân
055
78 Ayet
56
Al-Waqi'ah
Vâkıa
056
96 Ayet
57
Al-Hadid
Hadîd
057
29 Ayet
58
Al-Mujadila
Mücâdele
058
22 Ayet
59
Al-Hashr
Haşr
059
24 Ayet
60
Al-Mumtahanah
Mümtehine
060
13 Ayet
61
As-Saf
Saf
061
14 Ayet
62
Al-Jumu'ah
Cuma
062
11 Ayet
63
Al-Munafiqun
Münâfikûn
063
11 Ayet
64
At-Taghabun
Tegâbün
064
18 Ayet
65
At-Talaq
Talâk
065
12 Ayet
66
At-Tahrim
Tahrîm
066
12 Ayet
67
Al-Mulk
Mülk
067
30 Ayet
68
Al-Qalam
Kalem
068
52 Ayet
69
Al-Haqqah
Hâkka
069
52 Ayet
70
Al-Ma'arij
Meâric
070
44 Ayet
71
Nuh
Nûh
071
28 Ayet
72
Al-Jinn
Cin
072
28 Ayet
73
Al-Muzzammil
Müzzemmil
073
20 Ayet
74
Al-Muddaththir
Müddessir
074
56 Ayet
75
Al-Qiyamah
Kıyâmet
075
40 Ayet
76
Al-Insan
İnsân
076
31 Ayet
77
Al-Mursalat
Mürselât
077
50 Ayet
78
An-Naba
Nebe
078
40 Ayet
79
An-Nazi'at
Naziât
079
46 Ayet
80
'Abasa
Abese
080
42 Ayet
81
At-Takwir
Tekvîr
081
29 Ayet
82
Al-Infitar
İnfitâr
082
19 Ayet
83
Al-Mutaffifin
Mutaffifîn
083
36 Ayet
84
Al-Inshiqaq
İnşikâk
084
25 Ayet
85
Al-Buruj
Burûc
085
22 Ayet
86
At-Tariq
Târık
086
17 Ayet
87
Al-A'la
A'lâ
087
19 Ayet
88
Al-Ghashiyah
Gâşiye
088
26 Ayet
89
Al-Fajr
Fecr
089
30 Ayet
90
Al-Balad
Beled
090
20 Ayet
91
Ash-Shams
Şems
091
15 Ayet
92
Al-Layl
Leyl
092
21 Ayet
93
Ad-Duhaa
Duhâ
093
11 Ayet
94
Ash-Sharh
İnşirâh
094
8 Ayet
95
At-Tin
Tîn
095
8 Ayet
96
Al-'Alaq
Alak
096
19 Ayet
97
Al-Qadr
Kadir
097
5 Ayet
98
Al-Bayyinah
Beyyine
098
8 Ayet
99
Az-Zalzalah
Zilzâl
099
8 Ayet
100
Al-'Adiyat
Âdiyât
100
11 Ayet
101
Al-Qari'ah
Kâria
101
11 Ayet
102
At-Takathur
Tekâsür
102
8 Ayet
103
Al-'Asr
Asr
103
3 Ayet
104
Al-Humazah
Hümeze
104
9 Ayet
105
Al-Fil
Fîl
105
5 Ayet
106
Quraysh
Kureyş
106
4 Ayet
107
Al-Ma'un
Maûn
107
7 Ayet
108
Al-Kawthar
Kevser
108
3 Ayet
109
Al-Kafirun
Kâfirûn
109
6 Ayet
110
An-Nasr
Nasr
110
3 Ayet
111
Al-Masad
Tebbet
111
5 Ayet
112
Al-Ikhlas
İhlâs
112
4 Ayet
113
Al-Falaq
Felak
113
5 Ayet
114
An-Nas
Nâs
114
6 Ayet