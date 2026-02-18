Giriş yap
Muhammad

.47

Muhammed

047

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
47:1
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم ١
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَـٰلَهُمْ ١

١

Allah, inkar edenlerin ve kendi yolundan alıkoyanların işlerini boşa çıkarır.
