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26. Ash-Shu'ara

الشعراء

ข้อมูล
ในพระนามของอัลลอฮ์ ผู้ทรงกรุณาปรานีและทรงเมตตาที่สุด
26:1
طسم ١
طسٓمٓ ١

١

[1] ฏอ ซีน มีม
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