ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
76:23
انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ٢٣
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًۭا ٢٣

٢٣

[23] แท้จริงเราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอน
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน