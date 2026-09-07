Al-Mursalat 77:26 احياء وامواتا ٢٦
Страница 581 · Джуз 29
أَحۡيَآءٗ
وَأَمۡوَٰتٗا
٢٦
для живых и мертвых?
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Russian Tafseer Al Saddi
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Разве Мы не были милостивы к вам, не облагодетельствовали вас и не подчинили землю служению вашим интересам? Мы сделали ее вместилищем для живых людей, которые обитают на ней, и мертвых, которые покоятся в могилах. Дома и дворцы являются проявлением Божьей милости к Своим рабам. То же самое можно ск…
Разве Мы не были милостивы к вам, не облагодетельствовали вас и не подчинили землю служению вашим интересам? Мы сделали ее вместилищем для живых людей…