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Al-Mursalat 77:26 احياء وامواتا ٢٦

Страница 581 · Джуз 29

أَحۡيَآءٗ
وَأَمۡوَٰتٗا
٢٦
для живых и мертвых?
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Russian Tafseer Al Saddi

Разве Мы не были милостивы к вам, не облагодетельствовали вас и не подчинили землю служению вашим интересам? Мы сделали ее вместилищем для живых людей, которые обитают на ней, и мертвых, которые покоятся в могилах. Дома и дворцы являются проявлением Божьей милости к Своим рабам. То же самое можно ск…
Разве Мы не были милостивы к вам, не облагодетельствовали вас и не подчинили землю служению вашим интересам? Мы сделали ее вместилищем для живых людей…
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