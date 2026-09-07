Al-Mursalat 77:37 ويل يوميذ للمكذبين ٣٧
Страница 581 · Джуз 29
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٣٧
Горе в тот день тем, кто считает истину ложью!
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Russian Tafseer Al Saddi
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Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются оправдаться, их извинения и оправдания не будут приняты. Всевышний сказал: «В тот день беззаконникам не принесут пользы их извинения (или оправдания), и о…
Этот день будет тяжким для всех, кто считал ложью истину. От ужаса и сильного страха они не сумеют вымолвить ни слова. И даже если они попытаются опра…